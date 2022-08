Foot - PSG

Entré dans l'histoire du club, ce crack interpelle Galtier

Publié le 7 août 2022 à 16h00 par Dan Marciano

A 16 ans, 4 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à disputer un match en Ligue 1. A l'issue de la large victoire de son équipe face à Clermont ce samedi (0-5), le milieu de terrain n'a pas caché sa joie, quelques minutes après avoir reçu les louanges de son entraîneur, Christophe Galtier.

Le PSG s'est baladé face à Clermont ce samedi (0-5). La victoire a été acquise assez tôt, ce qui a permis à Christophe Galtier de faire tourner son effectif et de donner la chance à de jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery. Entré en cours de seconde période, le milieu de terrain est devenu, à 16 ans, 4 mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à disputer un match de Ligue 1.

« Tout le monde rêve de jouer avec de tels joueurs. J’espère qu’il y en aura d’autres. »

A l'issue de la rencontre, Warren Zaïre-Emery, qui a récemment signer son premier contrat professionnel avec le PSG, n'a pas caché sa fierté. « Je suis très content, très heureux, c’est une fierté, parce que je rentre maintenant dans l’histoire du club. Je suis le plus jeune joueur à être entré en Ligue 1, donc c’est forcément quelque chose de spécial pour moi. Je ne m’y attendais pas, mais il faut être toujours prêts à répondre présent quand on est sur le banc, si le coach nous appelle. C’était de la joie, j’étais content. J’ai tout donné, et je donne toujours le meilleur de moi-même. C’est un rêve d’enfant. Tout le monde rêve de jouer avec de tels joueurs. J’espère qu’il y en aura d’autres » a-t-il déclaré au micro de PSG TV.

« La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés »