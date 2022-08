Foot - PSG

Marco Verratti écrit un peu plus sa légende au Paris Saint-Germain

Publié le 8 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Marco Verratti n’est plus le jeune gamin de 19 ans qui avait déposé ses valises au PSG à l’été 2012 dans l’anonymat. Chouchou du public et milieu de terrain aux qualités reconnues par les plus grands dont Lionel Messi, Verratti est pratiquement déjà une légende du PSG pour son rendement au fil des années. Ce qui lui a permis de se faire une place spéciale dans l‘histoire du club, étant désormais le deuxième joueur le plus capé.

À l’été 2012 et dans l’ombre des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti débarquait en provenance de Serie B et de Pescara. Mais très vite, et seulement à l’âge de 19 ans, celui qui est surnommé Le Petit Hibou et qui occupe une place spéciale dans le coeur des supporters du PSG, s’est rapidement fait une place de choix dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain, quel que soit le coach en place. À l’occasion du 10ème anniversaire de son transfert, Marco Verratti faisait passer le message suivant aux médias du PSG. « Dix ans à Paris, c'est spécial. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le football d'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare, mais je suis très heureux de franchir cette étape avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. J'ai eu la possibilité de gagner beaucoup de trophées, et j'espère en gagner encore plus à l'avenir. Je me sens comme à la maison, quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment » . Et en dix saisons, Marco Verratti a raflé huit titres de champion de France, sur les dix remportés par le club de la capitale depuis sa création en 1970. De quoi le faire entrer dans l'histoire du PSG.

Comme Sylvain Armand, Marco Verratti compte 380 apparitions au PSG

Cependant, là n’est pas l’unique fait d’arme de Marco Verratti en tant que future légende du PSG. De par sa longévité, l’Italien a pu devenir et ce, malgré des saisons en demi-teinte en raison de pépins physiques, devenir le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG, à égalité avec Sylvain Armand. Samedi soir, grâce à sa titularisation à Clermont lors de la large victoire du PSG, Verratti a enregistré sa 380ème apparition sous le maillot rouge et bleu, comme Sylvain Armand avant lui. Nul doute que dès la réception de Montpellier samedi prochain, Marco Verratti dépassera son aîné, mais il lui faudra patienter et enchaîner les matchs pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG.

🔝🦉⚽️ #CF63PSG𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑽𝒆𝒓𝒓𝒂𝒕𝒕𝒊 dispute son 3⃣8⃣0⃣e match sous les couleurs parisiennes, et rejoint Sylvain Armand, dauphin du recordman absolu, Jean-Marc Pilorget (435 matches officiels à Paris). ❤️💙 pic.twitter.com/pOcS9OZFi6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2022

Verratti est le dauphin de Pilorget et ses 435 matchs pour le PSG

Bien qu’il n’ait pas l’aura d’un Luis Fernandez, d’un George Weah ou encore d’un David Ginola, Jean-Marc Pilorget est sans contestation possible un grand nom du PSG. Déjà compte tenu de sa longévité au club, lui qui a effectué deux passages, le premier entre 1975 et 1987 et le second, bien plus bref qui n’a duré qu’une saison, de 1988 à 1989. Il a fait partie de l’équipe qui a remporté le premier championnat de France du PSG et est, le joueur le plus capé du Paris Saint-Germain avec 435 matchs.

Magic Susic à présent au pied du podium