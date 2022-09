Foot - Mercato - PSG

Zidane, Perez... Voilà comment Mbappé a berné le Real Madrid

Publié le 22 septembre 2022 à 15h00 par Dan Marciano

Le Real Madrid a longtemps été le rêve de Kylian Mbappé. Le joueur aurait donné son accord au club espagnol avant de finalement changer d'avis et de donner son accord au PSG. Depuis, les relations seraient tendues entre Florentino Perez, président de la Casa Blanca, et l'entourage de l'international français. A tel point que le Real Madrid ne voudrait plus entendre parler de lui.

« Je suis très content de continuer l’aventure. Content de rester ici en France, dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison, et j’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et gagner des trophées ». C'est avec ces mots que Kylian Mbappé officialisait sa prolongation au PSG. Une issue inattendue étant donné que le Real Madrid paraissait come le choix du cœur. Fan de la formation espagnole depuis sa tendre enfance, l'international français aurait donné son accord à Florentino Perez avant de faire machine arrière et de donner son accord à Nasser Al-Khelaïfi.

Le clan Mbappé a rendu fou le Real Madrid

Ce jeudi, le média El Debate livre les coulisses de ce feuilleton. Pendant des années, le clan Mbappé discutait avec le Real Madrid. Le média espagnol fait était de négociations entre Zinédine Zidane et l'entourage du joueur. Mais les positions ont cessé de se rapprocher lorsque la mère du champion du monde 2018 a fait connaître ses exigences. Fayza Lamari aurait réclamé une prime à la signature de 100M€, puis de 200M€. A partir de ce moment-là, le Real Madrid aurait perdu la main.

Florentino Perez remonté contre Mbappé

Président du Real Madrid, Florentino Perez se serait senti floué dans ce dossier. Pour lui, le joueur aurait fait le choix de l'argent, et non du cœur. Le dirigeant espagnol n'a également pas apprécié la façon dont le joueur a annoncé sa prolongation au PSG, par un simple SMS. Un manque de respect évident pour Florentino Perez, qui aurait fermé la porte du Real Madrid à Kylian Mbappé.

La porte est fermée à double tour au Real Madrid