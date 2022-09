Foot - Mercato - PSG

Cette révélation ahurissante à 200M€ sur le feuilleton Mbappé

Publié le 22 septembre 2022 à 14h45 par Dan Marciano

Le Real Madrid a négocié durant des mois avec l'entourage de Kylian Mbappé, dans l'espoir de l'accueillir en Espagne. Mais les négociations auraient vite dérapé lorsque les parents du joueur auraient fait connaître ses conditions. Finalement, le PSG a sauté sur l'occasion et est parvenu à prolonger le contrat de la star française.

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a longtemps été partagé. Pendant des mois, son choix se portait sur le club espagnol. A en croire la presse étrangère, le joueur français aurait donné son accord à la Casa Blanca. Mais le PSG est parvenu à refaire son retard et à prolonger le contrat de Mbappé jusqu'en 2024, plus une en option.

Le clan Mbappé aurait réclamé 200M€ au Real Madrid

Ce jeudi, El Debate a apporté des précisions sur les négociations entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Selon le média espagnol, les parents du joueur étaient favorables à un transfert cet été, mais pas à n'importe quel prix. La mère de Mbappé aurait réclamé une prime à la signature de 100M€, puis de 200M€.

Le Real Madrid aurait tourné la page

Irrité par le comportement du clan Mbappé ces derniers mois et encore atteint par son échec, le Real Madrid aurait décidé de lâcher prise dans ce dossier. Florentino Perez aurait définitivement tourné la page, se concentrant désormais sur d'autres profils.