Foot - Mercato - PSG

PSG : Un ancien crack d’Al-Khelaïfi dit tout sur son transfert

Publié le 23 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en 2020, Tanguy Kouassi avait décidé de repousse l’offre de prolongation soumise par son club formateur à l’époque pour s’engager au Bayern Munich. Le jeune défenseur central français s’explique sur les coulisses de son départ et justifie cette décision qui avait beaucoup fait parler.

Deux petites années en Bundesliga, et puis s’en va. Barré par une forte concurrence au Bayern Munich et miné par des pépins physiques, Tanguy Kouassi (20 ans) a finalement quitté le club bavarois pour rallier le FC Séville cet été. Considéré à l’époque comme un élément très prometteur du PSG, il avait repoussé les offres de prolongation proposées par la direction parisienne pour s’engager libre avec le Bayern lors du mercato estival 2020. Et Kouassi se lâche sans détour sur son départ du PSG dans un entretien accordé à L’EQUIPE .

Mercato - PSG : Un indésirable du projet QSI raconte son transfert https://t.co/7dTp1nvqAF pic.twitter.com/9EWEDb12jC — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

« Je comprends les gens qui critiquent »

« Ce qui m’a fait quitter le PSG ? C’’est le projet. Le projet du Bayern m’a conquis. Je comprends les gens qui me critiquent mais ils n’ont pas les éléments, les discussions que j’ai eues avec le Bayern », indique Tanguy Kouassi, qui a donc préféré prendre le risque d’aller tenter sa chance au Bayern Munich alors que le PSG avait commencé à l’intégrer dans sa rotation et que son profil plaisait beaucoup à l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel.

« Tuchel me demandait de rester, mais… »