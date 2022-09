Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mise au point après le transfert raté de Bamba Dieng

Publié le 23 septembre 2022 à 08h10 par Hugo Chirossel

Si Bamba Dieng devait rejoindre l’OGC Nice dans les dernières heures du mercato, il était dans un premier temps proche de rejoindre Leeds. Le président des Peacocks avait même confirmé la nouvelle, avant que les Aiglons ne débarquent dans ce dossier. Victor Orta, directeur du football du club anglais, est revenu sur ce transfert raté.

Le dernier jour du mercato a été complètement fou pour Bamba Dieng. Annoncé proche de Lorient, l’attaquant de l’OM devait finalement prendre la direction de Leeds. « Accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel », avait même lâché Andrea Radrizzani, président des Peacocks , sur Twitter .

Transfert avorté à Nice

Finalement, l’OGC Nice avait raflé la mise au dernier moment, avant que le transfert de Bamba Dieng n'avorte finalement en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale. Victor Orta, directeur du football à Leeds, est revenu sur ce transfert raté par son club. Il confirme avoir essayé de recruter Cody Gakpo, qui a préféré rester au PSV Eindhoven, et qu’un accord n’a pas pu être trouvé pour l’international sénégalais de l’OM.

« Nous n'avons pas non plus réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng »