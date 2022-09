Foot - Mercato - PSG

PSG : Laporta a rendu un grand service au PSG

Publié le 23 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

A l’été 2021, sur le papier, le PSG avait réalisé une joli opération en récupérant Georginio Wijnaldum, qui était alors libre de tout contrat. Le Néerlandais semblait pourtant promis au FC Barcelone, mais cela ne s’est pas fait avec les Blaugrana. Le PSG en a donc profité et peut notamment remercier Joan Laporta.

Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool en 2021, Georginio Wijnaldum avait donc l’opportunité de choisir son prochain club. Tout indiquait alors que le Néerlandais allait rejoindre le FC Barcelone pour y retrouver Ronald Koeman, son ancien sélectionneur. Finalement, l’opération a capoté avec le Barça et c’est le PSG qui en a profité pour récupérer Wijnaldum gratuitement.

« Cela a échoué à cause du président »

Pourquoi Georginio Wijnaldum n’a-t-il alors pas rejoint le FC Barcelone en 2021 ? Pour AD , Ronald Koeman a dévoilé les dessous de ce dossier. Et l’ancien entraîneur du Barça a notamment pointé du doigt son président de l’époque, Joan Laporta : « J’ai essayé d’avoir Wijnaldum, mais cela a échoué à cause du président qui voulait m’embêter plus que recruter un joueur ».

« Sans quoi, il aurait joué au Camp Nou »