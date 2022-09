Foot - Mercato - PSG

PSG : Wijnaldum raconte le calvaire depuis son transfert

Publié le 21 septembre 2022 à 11h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Georginio Wijnaldum a donc été prêté du côté de l’AS Rome avec une option d’achat. Mais à son arrivée, le milieu de terrain néerlandais s’est sérieusement blessa au tibia et sera out jusqu’en janvier 2023. il a fait le point sur son état de santé.

Après avoir porté le maillot du PSG pendant seulement une saison, Georginio Wijnaldum (31 ans) a finalement été invité à changer d’air durant le mercato estival, ciblé comme étant l’un des indésirables après la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif. Et le milieu de terrain néerlandais a donc été prêté avec option d’achat à l’AS Rome.

Une sérieuse blessure pour Wijnaldum

Mais alors qu’il n’a disputé que 12 minutes en match officiel avec le club italien, Wijnaldum a contracté une fracture du tibia droit à la fin du mois d'août, ce qui le met sur le flanc jusqu’en janvier 2023. Un véritable coup dur pour l’ancien joueur du PSG, qui a pris la parole mardi via un post Instagram pour donner des nouvelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum)

« C’est difficile, je viens de rejoindre le club »