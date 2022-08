Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato de Campos totalement relancé par Wijnaldum ?

Publié le 24 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Prêté avec option d'achat à l'AS Roma, Georginio Wijnaldum a malheureusement été victime d'une fracture du tibia qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un coup dur pour l'international néerlandais en vu de la Coupe du monde. Et cela bouleverse également les plans du PSG sur le mercato.

En quête de temps de jeu afin de ne pas hypothéquer ses chances de disputer la Coupe du monde, Georginio Wijnaldum avait été prêté à l'AS Roma durant le mercato. Mais le milieu de terrain néerlandais a été victime d'une grave blessure à l'entraînement. « Suite à une blessure à l’entraînement dimanche après-midi, Georginio Wijnaldum a ensuite subi des examens médicaux qui ont confirmé la présence d’une fracture du tibia à la jambe droite. Le joueur subira d’autres évaluations dans les prochains jours », expliquait l'AS Roma par le biais d'un communiqué. Et cela change tout pour le PSG.

Quid de l'option d'achat de Wijnaldum, Paredes pour le remplacer ?

Et pour cause, le prêt de Georginio Wijnaldum s'accompagne d'une option d'achat qui sera levée si l'AS Roma se qualifie pour la Ligue des champions, mais également si le joueur dispute 50% des matches. Et cette seconde condition semble désormais impossible à accomplir puisque l'ancien joueur de Liverpool devrait manquer plusieurs de compétition. Néanmoins, pour compenser la blessure de Georginio Wijnaldum, l'AS Roma pourrait de nouveau frapper à la porte du PSG puisque selon la presse italienne, Leandro Paredes fait partie des pistes étudiées. Au micro de DAZN , Tiago Pinto a d'ailleurs évoqué cette situation.

La Roma temporise sur le mercato

« On était dans une vague positive mais c'est le football, on ne peut pas se plaindre. Ces choses arrivent, désolé. On a mis du temps à faire venir Gini ici et ça lui en a pris peu pour devenir un membre de la famille. Nous nous arrêterons un instant pour comprendre ce qui sera le mieux pour lui et je suis sûr qu'il reviendra plus fort. Je remercie les médias qui n'ont pas cherché de coupable dans cette situation. Oui, nous sommes une famille, nous avons des entraînements comme tout le monde », assure le directeur sportif de l'AS Roma avant de se prononcer plus précisément sur la quête d'un nouveau milieu de terrain : « Nous aurons le temps d'y réfléchir. Les dernières heures ont été lourdes pour nous, cela dit, nous avons encore du temps . »

