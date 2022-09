Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clan Neymar a voulu plomber son transfert au PSG

Publié le 23 septembre 2022 à 08h45 par Thibault Morlain

En 2017, la planète football a tremblé suite au transfert de Neymar. En effet, le Brésilien est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football alors que le PSG l'a débauché au FC Barcelone, moyennant 222M€. Un transfert que le Barça a tenté d'empêcher et pour cela, il pouvait notamment compter sur le père de Neymar.

Aujourd'hui, Neymar est donc un joueur du PSG. En 2017, le Brésilien a souhaité sortir de l'ombre de Lionel Messi et pour cela , il a quitté le FC Barcelone. Un transfert retentissant qui a secoué la planète football. En effet, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire suite au paiement de sa clause libératoire 222M€. Le Barça ne s'attendait clairement pas à perdre l'ancien de Santos, mais le PSG n'a pas regardé à la dépense pour lui.

Des révélations sur Neymar

Et concernant ce transfert de Neymar du FC Barcelone vers le PSG, on en sait aujourd'hui un peu plus. En effet, le Brésilien fait l'objet de grosses révélations de la part d 'El Mundo . Après Lionel Messi et Gerard Piqué, le quotidien espagnol s'est penché sur le départ de Neymar.

Les manoeuvres du père de Neymar