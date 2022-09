Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos reçoit un appel du pied inattendu

Publié le 24 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Parti libre du PSG à l’été 2020 pour aller relever un nouveau challenge au Bayern Munich, Tanguy Kouassi avait donc préféré s’exiler plutôt que de continuer l’aventure avec son club formateur. Mais le jeune défenseur français semble déjà ouvert à l’idée d’un retour au PSG pour la suite de sa carrière.

Depuis le début de l’ère QSI et le rachat du club par le Qatar, le PSG peine à conserver ses meilleurs espoirs qui voient leur temps de jeu limité par les stars de l’effectif. C’est ainsi que Tanguy Kouassi (20 ans), malgré les offres de prolongation de contrat qui lui avaient été soumises, avait décidé de quitter le PSG en 2020 pour s’engager libre au Bayern Munich.

Mercato - PSG : Il a claqué la porte du projet QSI, il s’en explique https://t.co/2euvDk1Bzx pic.twitter.com/Gl8pmOStE5 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Une expérience peu concluante au Bayern

Malheureusement pour lui, entre concurrence féroce et pépins physiques à répétition, Tanguy Kouassi n’a jamais réussi à s’imposer au Bayern Munich et il a finalement été transféré au FC Séville pour 16M€ cet été. Et son histoire avec le PSG n’est peut-être pas terminée…

Kouassi chaud pour le PSG