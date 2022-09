Foot - Mercato - PSG

Lancé dans un dossier colossal, le Qatar connaît son ennemi

Publié le 24 septembre 2022 à 07h00 par La rédaction

Au Qatar on ne semble pas avoir digéré l’échec du dernier mercato et Milan Skriniar est plus que jamais une cible pour l’avenir. Mais la tâche ne sera pas simple pour le Paris Saint-Germain, puisque les propriétaires de l’Inter semblent vouloir tout faire pour garder le défenseur slovaque, dont le contrat se termine en juin prochain.

On n’a pas fini de parler de lui. Annoncé comme la grande priorité du mercato estival de Luis Campos, Milan Skriniar n’est finalement jamais arrivé au PSG, où la défense est devenue un chantier assez problématique. Ainsi, ce dossier devrait passer à autre niveau, en vue du mois de janvier qui approche à grands pas.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi adresse un tacle au Barça, il se fait allumer https://t.co/jYz2cyN3nc pic.twitter.com/zKNEM01HVI — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Ça se passe désormais au Qatar pour Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les discussions pour Milan Skriniar se dérouleraient désormais au Qatar. Le clan Al Thani aurait pris les choses en main, avec l’intention de faire mieux que Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont tous les deux échoué cet été.

Zhang, la dernière muraille de l’Inter

Il faudra toutefois se confronter à Steven Zhang, président de l’Inter et fils du propriétaire. La Gazzetta explique que c’est lui qui a fermé la porte à un départ de Milan Skriniar lors du dernier mercato, éconduisant les différentes avances du PSG. Désormais, c’est lui qui aurait les cartes en main pour décider l’avenir du joueur, avec une prolongation de contrat qui serait à l’étude.

Skriniar va tout clarifier avant janvier