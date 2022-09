Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi… Mbappé a un problème

Publié le 24 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Buteur et auteur d’une très bonne performance jeudi soir face à l’Autriche avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a semblé très épanoui dans le schéma offensif aligné par Didier Deschamps aux côtés d’Olivier Giroud. Et il en a profité pour évoquer un problème au PSG, notamment lié à Neymar et Lionel Messi.

Jeudi soir, l’équipe de France recevait l’Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations, et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 2-0 grâce aux deux buteurs mis en place pour l’occasion : Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Le joueur du PSG, après avoir réglé dans la semaine son différend avec la FFF concernant les fameux droits à l’image, s’est néanmoins fendu d’une déclaration après le match qui a beaucoup fait parler.

PSG : Kylian Mbappé envoie un énorme message à Olivier Giroud https://t.co/vOo658H5Kq pic.twitter.com/uZ7HME6rZ5 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« J’ai plus de liberté qu’au PSG »

Interrogé en zone mixte jeudi soir après la rencontre, Kylian Mbappé a évoqué son positionnement en équipe de France en comparant sa complémentarité avec Olivier Giroud à celle avec Neymar et Lionel Messi au PSG : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent », a indiqué Mbappé.

Un reproche envers Galtier ?

En clair, l’attaquant tricolore s’estime beaucoup plus libre en équipe de France avec un profil du style d’Olivier Giroud à ses côtés qu’au PSG où c’est lui qui doit peser sur les défenses adverses. Ses paroles sonnent presque comme un reproche adressé à son entraîneur, Christophe Galtier, et elles ne devraient pas manquer de faire réagir l’entraîneur du PSG dans les prochains jours.