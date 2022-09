Foot - PSG

PSG : Gros tacle de Kylian Mbappé envers Galtier ?

Publié le 23 septembre 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 23 septembre 2022 à 08h22

Buteur jeudi soir avec l’équipe de France contre l’Autriche, Kylian Mbappé a rendu une belle copie. L’attaquant tricolore s’est ensuite confié sur son rôle tactique dans le onze de Didier Deschamps et semble vivement critiquer certains de Christophe Galtier, son entraîneur du PSG.

Aligné aux côtés d’Antoine Griezmann et Olivier Giroud jeudi soir avec l’équipe de France contre l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé a livré une performance convaincante avec notamment un but au compteur. Mais c’est surtout dans le jeu que l’attaquant du PSG a semblé beaucoup plus libre, ce qui a donné lieu à une sortie médiatique qui risque de faire parler.

« Plus de liberté ici qu’au PSG

Interrogé en zone mixte après le match, Kylian Mbappé n’a pas hésité à critiquer certains choix tactiques au PSG : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons » , confie Mbappé.

« À Paris, il n’y a pas ça »