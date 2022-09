Foot - PSG

PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied de… Dembélé

Publié le 21 septembre 2022 à 20h45 par Jules Kutos-Bertin

Depuis sa blessure à l’Euro, Ousmane Dembélé n’avait plus été convoqué chez les Bleus. De retour à son meilleur niveau, l’attaquant du Barça va retrouver Kylian Mbappé. Interrogé sur sa relation avec l’attaquant du PSG, Dembélé a confié qu’il voulait jouer un peu plus à ses côtés.

Après plus d’un an d’absence, Ousmane Dembélé a fait son grand retour en équipe de France. Suivi par le PSG, l’attaquant français a fini par prolonger au FC Barcelone où il s’épanouit pleinement sous les ordres de Xavi. Aux côtés de Robert Lewandowski et Raphinha, Ousmane Dembélé est devenu incontournable au Barça.

Dembélé retrouve Mbappé sous le maillot bleu

Grâce à ses belles performances, Ousmane Dembélé a pu faire son retour sous le maillot bleu, l’occasion de retrouver Kylian Mbappé, son grand ami. Après avoir failli le rejoindre au PSG, Dembélé va tout de même le côtoyer avec la sélection. Et il a envoyé un petit message à Didier Deschamps…

« J’aimerais bien qu’on joue un peu plus ensemble »