Le clan Mbappé plus impliqué que prévu dans ce terrible scandale ?

Publié le 21 septembre 2022 à 12h00 par Pierrick Levallet

Déjà au coeur d’une polémique avec la FFF, Kylian Mbappé et sa mère se retrouvent impliqué dans un terrible scandale. En effet, l’attaquant de 23 ans serait indirectement lié à l’affaire Aminata Diallo, accusée d’avoir lancé une attaque contre Kheira Hamraoui. Par ailleurs, Kylian Mbappé aurait eu une plus grande importance que prévu dans ce dossier malgré lui.

Ce mercredi, Le Parisien a fait une terrible révélation impliquant Kylian Mbappé et sa mère à l’enquête sur Aminata Diallo. Cette dernière est soupçonnée d’avoir commandité un assaut sur sa coéquipière Kheira Hamraoui. Avant que l’attaque n’ait lieu, le clan de la star de 23 ans et celui de la joueuse du PSG se seraient particulièrement rapprochés, liant ainsi Kylian Mbappé à cette affaire. D’ailleurs, l’international tricolore aurait été l’un des éléments déclencheurs de ce scandale malgré lui.

Proche de Kylian Mbappé, Aminata Diallo se sentait intouchable

Comme le révèle Le Parisien , les policiers penseraient que la proximité entre Kylian Mbappé et Aminata Diallo aurait donné des ailes au clan de la joueuse de 27 ans. « Semblant se sentir désormais intouchables du fait de leur proximité affichée avec la famille Mbappé, le duo Diallo-César M. usait alors de ce soutien pour écarter par tous les moyens de la section féminine Kheira Hamraoui mais également Ulrich Ramé, directeur sportif, et Didier Ollé-Nicolle, entraîneur de cette même formation » peut-on lire dans le rapport des enquêteurs.

Aminata Diallo avait prévu de prendre la tête du PSG féminin

Aminata Diallo et César M. auraient même envisagé de prendre totalement « les rênes de la section féminine parisienne en évinçant toutes les personnes qui pouvaient contrecarrer leurs objectifs ». Par ailleurs, l’ami de la joueuse a fait de troublantes révélations au cours d’une écoute : « Le coach en numéro 1 faut dégager… Pour Ramé, c’est pareil, faut dégager, madame Perrichon (coordinatrice sportive), faut la mettre de côté. Faut parler… Faut dégager ! Et donc les Grace (Geyoro, capitaine du PSG féminin), c’est pas dans les rangs, ça dégage aussi ».

