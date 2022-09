Foot - PSG

PSG : Le Graët de retour à la charge contre Kylian Mbappé ?

Publié le 21 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Si la Fédération française de football a publié un communiqué ce lundi, se disant ouverte à revoir la convention des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, notamment sous la pression de Kylian Mbappé. Pourtant, le ton est un peu différent du côté du président Noël Le Graët, qui semble encore camper sur ses position pour le moment.

Une polémique, encore une. A seulement quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, le football français est criblé par les affaires douteuses, de l’énorme imbroglio Pogba aux récentes enquêtes de nos confrères de So Foot et du média norvégien Josimar . Une autre a éclaté récemment, avec le litige entre Kylian Mbappé et la FFF, concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France.

PSG : En plein scandale, la mère de Kylian Mbappé sort du silence https://t.co/LBeA45Qwuk pic.twitter.com/dPEdVQnCNS — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Le changement soudain de la FFF

Cette affaire a éclaté le 22 mars dernier et pourtant, il a fallu attendre le 19 septembre pour qu’un semblant d’accord soit trouvé. Via un communiqué publié dans la soirée de lundi, la FFF s’est dite ouverte à une révision de l’actuelle convention. Une décision rapide et surprenante, puisque survenue seulement quelques heures après un nouveau coup de gueule de Kylian Mbappé.

Le Graët n’a pas changé d’avis

Mais qu’en est-il vraiment ? Contacté par Le Parisien , Noël Le Graët n’a pas contesté le fait que la FFF s’est bel et bien engagée à revoir cette convention sur les droits à l’image. Pourtant, le président de la Fédération a glissé que « pour le moment (il) n’(avait) pas changé d’avis ». Dans son entourage, on révèle qu’il n’aurait que très peu apprécié ce revirement soudain, remettant en cause ce qu’ont pu lui expliquer certains cadres, après la premier coup de gueule de Mbappé en mars dernier.

« Si on peut régler rapidement ce qui n’est en réalité qu’un détail, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde »