Fatigué par la polémique avec Mbappé,Le Graët n'avait plus le choix

Publié le 19 septembre 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Kylian Mbappé a finalement obtenu gain de cause. Dans un communiqué publié ce lundi soir, la FFF a annoncé sa volonté de modifier la convention portant sur le droit à l'image des joueurs de football. Ainsi, le membre du PSG va pouvoir contrôler son image et ne plus être lié à certaines marques. La fin d'un bras de fer, qui aura débuté il y a plusieurs mois.

Star du PSG et l'équipe de France, Kylian Mbappé est parti en croisade contre les règles en place sur le sujet du droit à l'image. Très tôt dans l'année, le joueur ne souhaitait plus être lié à certaines marques, contraires à ses valeurs. Mais la convention portant sur les droits à l'image n'autorise pas l'attaquant à boycotter les shooting publicitaires. Pendant longtemps, la FFF a refusé de modifier cette convention. Mais après avoir appris que Mbappé n'avait pas pris part à une séance photo ce lundi, Noël Le Graët a fait machine arrière.

La FFF va dans le sens de Kylian Mbappé

« Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection. La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs » peut-on lire dans le communiqué publié par la FFF.

Un dialogue de sourds s'était installé

Le Parisien dévoile les coulisses de ce bras de fer. Avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden était en contacts réguliers avec la FFF, mais aucun arrangement n'avait été trouvé entre les deux parties. En privé, Mbappé ne cachait pas sa frustration, estimant qu'un dialogue de sourds s'était installé.

Avec le PSG, Mbappé est plus tranquille

Avec le PSG, le même problème s'est posé. Mais le média précise que les relations ont toujours été cordiales entre le club parisien et le joueur sur ce sujet. Mbappé serait régulièrement consultés par les dirigeants du PSG sur ces questions et estime que le dialogue a toujours été constructif, malgré des positions qui ont parfois divergé.