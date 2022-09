Foot - PSG

Mbappé snobé par Deschamps après sa grande décision ?

Publié le 19 septembre 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Le bras de fer se poursuit entre Kylian Mbappé et la Fédération française de football. La star du PSG a refusé de prendre part à la séance photo en raison du refus de l'instance de modifier la convention des droits à l'image des joueurs. Suite à cette décision, la FFF pourrait prendre la décision de se passer de ses services, mais ce scénario paraît improbable.

Après le refus de la Fédération française de football de modifier la convention des droits à l'image des joueurs, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prendre part à la séance photo de l'équipe de France. Mais comme l'annonce RMC Sport , le joueur ne risque pas de sanctions sportives et devrait participer aux prochaines rencontres des Bleus , face à l'Autriche et au Danemark.

« Le clan Mbappé sait très bien ce qu’il fait »

Un avocat du sport s'est prononcé sur les sanctions possibles pour Kylian Mbappé. « Le clan Mbappé sait très bien ce qu’il fait et les conséquences qui sont pour lui assez minimes. Il sait qu’il a la main et peut maintenir la pression en défendant ses valeurs » a-t-il déclaré.

La Fédération pourrait se passer de Mbappé, mais...