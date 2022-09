Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo dézingue Galtier

Publié le 19 septembre 2022 à 17h00 par La rédaction

Le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OL ce dimanche, reprenant ainsi les commandes du championnat au détriment de l'OM. Et alors que l'équipe de Christophe Galtier reste invaincue toutes compétions confondues, Daniel Riolo n'est pas satisfait du coaching. Le journaliste de RMC n'est pas tendre avec le coach du PSG...

Christophe Galtier et les siens sont en tête de la Ligue 1 avant d'entamer la trêve internationale. De plus, le PSG a remporté ses deux premiers matchs de Ligue des champions. Cela ne semble pas pour autant convaincre le journaliste de RMC Daniel Riolo, qui n'y va pas de main morte envers Galtier.

« Je suis incapable de dire comment joue le PSG »

Daniel Riolo émet plusieurs réserves sur le plan de jeu prôné par Christophe Galtier. « Je suis incapable de dire comment joue le PSG. Ok, il y a un 3-4-3 qui est immuable donc je ne sais pas ce qu’il se passera quand il manquera un ou deux joueurs pour évoluer dans ce système-là. Il n’y a absolument pas d’empreinte de jeu… Galtier est arrivé, il a fait un dessin avec des joueurs et à partir du moment où il est obligé de mettre les trois stars, il les a mis comme ça mais il n’y a aucun coaching. Il n’y a rien, quand un milieu sort, Mukiele entre et Danilo passe au milieu, Neymar sort à la 85e ça ne sert à rien, il garde Messi en entier, pourquoi ne garde-t-il pas Fabian Ruiz tout le match ? Bref, on ne voit rien dans son coaching » critique Riolo. Mais il ne s'arrête pas là avec le coach du PSG.

« L’effet Galtier c’est fini »