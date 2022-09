Foot - PSG

Après son clash avec la FFF, Mbappé se fait attaquer de partout

Publié le 21 septembre 2022 à 10h30 par Axel Cornic

L’action de Kylian Mbappé vis-à-vis de la convention des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, ne fait pas que des heureux. KFC, l’un des principaux sponsors des Bleus, n’a pas du tout apprécié le comportement de la star du PSG et cela est loin d’être un cas isolé.

On pourrait appeler ce feuilleton : Kylian Mbappé fait plier la Fédération française de football. Pas d’accord avec la convention des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, la star du PSG semble avoir eu gain de cause et a d’ailleurs reçu le soutien de certains coéquipiers comme le capitaine Hugo Lloris et Raphaël Varane. D’autres, semblent toutefois très irrités par la situation…

KFC dénonce les « caprices » de Kylian Mbappé

C’est le cas des sponsors et notamment de KFC, qui n’a pas hésité à faire connaître son point de vue. Contacté par Le Parisien , le vice-président de l’enseigne de restauration rapide a qualifié les agissements de Kylian Mbappé de « caprices », parlant notamment d’une « crise de jeunesse ».

« S’il le faut, nous ferons valoir nos droits »

Pour Sportune , il est allé beaucoup plus loin. « C’est un problème entre la Fédération et Kylian Mbappé. Pas le nôtre » a déclaré Alain Béral. « Nous avons payé pour quelque chose de clair. S’il le faut, nous ferons valoir nos droits. Nous pensions que le problème était résolu. Apparemment il ne l’est pas ».

« Si j’étais l’un des sponsors concernés, je serais furieux »