PSG : Le clan Mbappé impliqué dans un énorme scandale ?

Publié le 21 septembre 2022 à 08h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 21 septembre 2022 à 08h21

Impliqué dans de nombreuses polémiques depuis le début de saison, Kylian Mbappé verrait un cas assez grave s'ajouter à la liste. En effet, l'attaquant de 23 ans et sa mère Fayza Lamari seraient indirectement lié à l'affaire Aminata Diallo, soupçonnée d'avoir commandité une attaque contre Kheira Hamraoui.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé enchaîne les polémiques. Entre ses relations tumultueuses avec Neymar, l’affaire des transports du PSG avec Christophe Galtier ou encore le scandale avec la FFF, l’attaquant de 23 ans n’en finit plus d’attirer l’attention des médias sur lui. Un nouveau cas viendrait s’ajouter à la liste, et celui-ci a un ton beaucoup plus sérieux.

Mbappé et sa mère apparaissent dans l’enquête sur Aminata Diallo

Comme le révèle Le Parisien , les noms de Kylian Mbappé et de sa mère Fayza Lamari apparaitraient dans l’enquête autour d’Aminata Diallo. Pour rappel, cette dernière aurait commandité une attaque sur sa coéquipière Kheira Hamraoui, la blessant gravement, il y a quelques mois déjà. Kylian Mbappé se retrouverait donc indirectement impliqué dans cette affaire.

Fayza Lamari était passée à l’action pour Diallo

Les deux clans se seraient particulièrement rapprochés au cours des mois précédents l’attaque sur Kheira Hamraoui. Et la joueuse de 27 ans n’aurait eu qu’un seul but avec cette relation : faire pression sur le PSG pour obtenir ce qu’elle veut. Le clan Mbappé serait d’ailleurs passé à l’action auprès des dirigeants parisiens pour aider Aminata Diallo. Fayza Lamari, qui apprécie fortement la joueuse, serait même allée jusqu’à évoquer une prolongation. Contre toute attente, Kylian Mbappé est pris dans un terrible scandale. Reste maintenant à voir ce qui en découlera à l’avenir.