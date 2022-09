Foot - PSG

PSG : Neymar s'est fait une énorme frayeur

Publié le 21 septembre 2022 à 19h15 par Bernard Colas

Actuellement avec la Seleção pour disputer les prochaines rencontres amicales contre le Ghana puis la Tunisie, Neymar a connu une grande frayeur à l’entraînement ce mercredi. L’attaquant brésilien du PSG a en effet été touché au genou, plus de peur que de mal pour l’attaquant, victime d’une simple coupure.

Alors que les matches s’enchaînent dans ce calendrier serré à cause de la Coupe du monde, le PSG a connu un coup dur avec la blessure de Presnel Kimpembe, absent jusqu’en octobre. Et ce dimanche, une autre mauvaise nouvelle est venue contrarier le club de la capitale avec la sortie de Marco Verratti au cours de la rencontre face à l’OL (1-0). Forfait pour les matches de l’Italie, le milieu souffre d’un sérieux hématome du mollet gauche et pourrait lui aussi rater plusieurs semaines.

Touché au genou, Neymar s’est fait peur

Ce mercredi, c’est au tour de Neymar d’avoir connu une grosse frayeur avec sa sélection. Au cours de l’entraînement avec ses coéquipiers brésiliens, la star du PSG a été victime d’une coupure au genou, nécessitant des soins médicaux comme l’explique Globo . Resté un certain temps allongé sur le terrain, Neymar s’est finalement remis de la douleur et a repris l’exercice.

Neymar dá susto e precisa de atendimento médico em treino da Seleção; veja vídeo 👇https://t.co/1FPag8qquq — ge (@geglobo) September 21, 2022

Neymar apte pour le Ghana et la Tunisie