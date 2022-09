Foot - PSG

PSG : Un problème est confirmé avec Marco Verratti

Publié le 20 septembre 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Sorti à l’heure de jeu lors du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (0-1), Marco Verratti a fait un aller-retour en Italie et ne participera pas aux rendez-vous de sa sélection en cette trêve internationale. Dans un communiqué publié ce mardi, le PSG en a dit plus au sujet de l’état du milieu italien.

C’est un voyage express qu’a fait Marco Verratti. Après sa sortie sur blessure face à l’OL, le milieu du PSG a été vu par le staff médical de la Squadra Azzurra et Roberto Mancini a déclaré qu’il ne participerait pas aux rencontres face à l’Angleterre et la Hongrie.

« Victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche »

Le PSG a publié un communiqué ce mardi, concernant la situation de Marco Verratti. « En relation avec le staff médical de l’équipe nationale d’Italie, Marco Verratti va rentrer à Paris » a écrit le club de la capitale. « Victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche lors du match de dimanche soir face à Lyon, il effectuera ses soins au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain. Un nouveau point sera réalisé prochainement ».

