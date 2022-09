Foot - PSG

PSG : Nouvelle polémique pour Neymar, Galtier réagit

Publié le 20 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Mécontent d’avoir été remplacé par Christophe Galtier dimanche soir face à l’OL, Neymar n’a pas manqué de le faire comprendre au moment de regagner le banc de touche. Une colère confirmée par l’entraîneur du PSG, qui a néanmoins tenu à calmer rapidement la polémique autour de sa star brésilienne.

Déjà auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs cette saison avec le PSG, Neymar a remis ça dimanche soir sur la pelouse de l’OL ! L’attaquant brésilien a en effet offert une passe décisive à Lionel Messi pour l’unique but de la rencontre, et il continue donc d’afficher un remarquable état de forme sous le maillot du PSG. Mais un événement est venu noircir cette performance de Neymar.

PSG : Mbappé, Neymar, Messi, Galtier lâche un énorme message à la MNM https://t.co/A8CLNWG9eb pic.twitter.com/MNfrdYe6pW — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Neymar n’a pas digéré sa sortie

À la 86e minute, Christophe Galtier a décidé de sortir Neymar pour le remplacer par Carlos Soler, et ce choix tactique n’a pas du tout été du goût de l’attaquant brésilien qui était très agacé au moment de sortir. Christophe Galtier l’a d’ailleurs confirmé au micro de Prime Video après la rencontre : « Ney a beaucoup travaillé pour l'équipe, il est sorti à mon sens un peu rincé, un peu en colère, déçu, mais c'est normal. Il a un comportement irréprochable », a indiqué l’entraîneur du PSG, qui n’en demeure pas moins ravi du rendement de Neymar.

« C’est lui qui donne l’équilibre »