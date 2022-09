Foot - PSG

Après la FFF, un nouveau scandale frappe le clan Mbappé

Publié le 21 septembre 2022 à 10h00 par Pierrick Levallet

Quelques jours après la polémique avec la FFF, Kylian Mbappé et sa mère se retrouvent liés à un terrible scandale autour de l’affaire Aminata Diallo, soupçonnée d’avoir commandité une attaque sur Kheira Hamraoui. Les deux clans se seraient rapprochés avant l’assaut, dans un seul et unique but du côté de la joueuse de 27 ans.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé accumule les polémiques. Les relations de l’attaquant de 23 ans avec Neymar ne sont plus particulièrement bonnes. L’international tricolore a également été ciblé par les critiques avec Christophe Galtier au sujet des moyens de transports du PSG. Et ces derniers jours, Kylian Mbappé a de nouveau fait parler de lui après son désaccord avec la FFF autour des droits à l’image. Un nouveau scandale viendrait s’ajouter à la liste, et il a un ton nettement plus grave que les autres.

PSG : Le clan Mbappé impliqué dans un énorme scandale ? https://t.co/o0JvNNx9Y2 pic.twitter.com/aSnIuKeN5A — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Le clan Mbappé impliqué dans l’affaire Aminata Diallo ?

Selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé et Fayza Lamari (sa mère) seraient liés à l’enquête sur Aminata Diallo, accusée d’avoir commandité une attaque sur sa coéquipière au PSG Kheira Hamraoui. Les mois précédents l’assaut, les deux clans se seraient particulièrement rapprochés. Et Aminata Diallo n’aurait été intéressée que par une seule chose dans cette relation : obtenir ce qu’elle veut de la part du PSG. Prise d’affection pour la joueuse, Fayza Lamari aurait évoqué en personne une éventuelle prolongation avec les dirigeants parisiens.

La mère de Mbappé confirme pour les contacts avec le PSG