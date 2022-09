Foot - PSG

Opposé à la FFF, Kylian Mbappé reçoit une aide inattendue

Publié le 21 septembre 2022 à 09h00 par Axel Cornic mis à jour le 21 septembre 2022 à 09h46

Après l’épisode de mars dernier, Kylian Mbappé se retrouve encore opposé à la Fédération française de football concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Ce litige ne semble toutefois pas avoir duré longtemps, puisque la star du PSG serait sur le point de gagner son bras de fer… grâce notamment à une aide précieuse venue de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

A quelques semaines de la Coupe du monde, on parle très peu de football à Clairefontaine. Alors que la FFF et surtout son président Noël Le Graët se retrouvent au cœur d’une énorme affaire de dysfonctionnements internes très graves, une autre polémique les a frappés récemment. Star du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’oppose en effet à sa Fédération, réclamant un changement dans la convention pour les droits à l’image des joueurs.

Un litige long de plusieurs mois…

Cet épisode n’est pas isolé, puisque déjà le 22 mars dernier, Kylian Mbappé s’insurgeait contre cette convention, réclamant un changement radical. A l’époque et encore tout récemment, le président Noël Le Graët semblait s’y opposer, renvoyant les discussions à après la Coupe du monde.

Réglé en quelques heures ?

Il n’a finalement pas fallu attendre longtemps ce lundi, afin de voir un communiqué qui avait tout de la reddition, être publié par la FFF. « Après des échanges concluants en présence des cadres de l’équipe de France, du président, du sélectionneur et d’un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection » peut-on lire dans ce communiqué.

La ministre des Sports a soutenu Mbappé