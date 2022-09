Foot - PSG

PSG, mercato, FFF... Mbappé remporte tous ses bras de fers

Publié le 20 septembre 2022 à 13h00 par Axel Cornic mis à jour le 20 septembre 2022 à 13h00

Devenu à seulement 23 ans l’un des joueurs les plus influents de la planète football, Kylian Mbappé n’hésite pas à s’engager pour défendre ses propres points de vue. Cela a notamment été le cas avec la FFF tout récemment, concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Mais ça n’a pas été le seul combat mené par Mbappé…

On a connu mieux comme préparation pour un Mondial. A quelques semaines du départ au Qatar, Didier Deschamps doit composer avec une véritable hécatombe, avec plus d’une dizaine de blessés entre Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Hugo Lloris et Lucas ainsi que Théo Hernandez. Pour ne rien arranger, il doit également gérer quelques polémiques, dont la dernière a concerné la plus grande star de l’équipe… qui n’est autre que Kylian Mbappé.

PSG : Le clan Mbappé sort du silence après la polémique https://t.co/UBehSdZdTI pic.twitter.com/KN7sIEIAmx — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Un désaccord qui dure depuis plusieurs mois déjà

Ce lundi, une passe d’armes a eu lieu entre Kylian Mbappé et la Fédération française de football, avec un désaccord qui est loin d’être nouveau. La star du PSG a plusieurs fois contesté l’accord autour des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France et cette fois-ci, il a refusé de prendre part à une séance photos. Mais il n’a pas fallu longtemps pour le voir remporter une victoire contre la FFF et il semble avoir été soutenu par plusieurs cadres comme Hugo Lloris et Raphaël Varane.

Mbappé a fait plier la FFF...

Dans la soirée de lundi, le FFF a finalement publié un communiqué qui a tout de l’aveu de défaite face à la fronde lancée par Kylian Mbappé. « Après des échanges concluants en présence des cadres de l’équipe de France, du président, du sélectionneur et d’un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection » peut-on lire dans ce texte, qui semble avoir tout arrange, puisque Mbappé devrait participer aux événements promotionnels de ce mardi.

Après avoir réussi avec le PSG la saison dernière

Cet épisode n’est pas sans rappeler la situation qui a opposé Kylian Mbappé à son propre club, tout au long de la saison dernière. En fin de contrat et vraisemblablement décidé à rejoindre le Real Madrid, l’international français a réussi à faire plier le PSG sur plusieurs fronts. Il a ainsi obtenu le plus gros salaire du club ainsi que certains privilèges non-négligeables, comme une place centrale et un avis prépondérant dans le projet parisien. Certains observateurs expliquent même qu’il aurait réclamé la tête de Leonardo… qu’il a finalement eue, avec l’un de ses proches qui est arrivé, en la personne de Luis Campos.