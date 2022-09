Foot - PSG

En pleine polémique avec les Bleus, Mbappé risque gros

Publié le 19 septembre 2022 à 20h30 par Dan Marciano

De retour à Clairefontaine, Kylian Mbappé a relancé une polémique. Le joueur du PSG a refusé de prendre part à la séance photo de l'équipe de France organisée ce lundi pour protester contre la décision de la Fédération française de football. L'instance avait refusé de modifier la convention des droits à l'image des joueurs.

Après la victoire du PSG face à l'OL ce dimanche (0-1), Kylian Mbappé a filé à Clairefontaine pour rejoindre l'équipe de France. Mais quelques heures après ses retrouvailles avec Didier Deschamps, le joueur parisien a pris une décision, qui devrait faire parler. Dans un communiqué adressé à l' AFP, la star a annoncé qu'elle ne prendrait pas part à la séance photo organisée pour protester contre la décision de la FFF. Son dirigeant, Noël Le Graët, a refusé de modifier la convention des droits à l'image des joueurs. Un sujet central pour Mbappé, qui risque quelques sanctions.





PSG : Polémique relancée pour Mbappé, il pose déjà ses conditions https://t.co/gn0anbVNit pic.twitter.com/74kMI7Q8gb — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Aucune sanction sportive pour Mbappé

Comme confirmé par RMC Sport, Kylian Mbappé risque des sanctions d'ordre pécunier, mais aucunement sportive. Autrement dit, le joueur devrait bien disputer les prochaines rencontres de l'équipe de France, face au Danemark et l'Autriche. Toutefois, la FFF peut prendre la décision de ne plus le sélectionner, mais ce scénario paraît improbable.

Mbappé pourrait être privé de sa prime de droits à l'image

Comme annoncé précédemment, Kylian Mbappé pourrait subir des sanctions, qui touchent à son portefeuille. Le joueur français pourrait être privé de sa prime de droits à l'image, qui s'élève à 25 000€. Une sanction qui ne devrait pas affecter le joueur, qui avait renoncé à cette prime et décider de verser cette somme à des associations.

« Le clan Mbappé sait très bien »