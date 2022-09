Foot - PSG

Varane, Lloris, Deschamps… Tout le monde a suivi Mbappé

Publié le 19 septembre 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il avait refusé de participer à la séance photos des Bleus prévue ce mardi, Kylian Mbappé a été tout heureux de lire le communiqué de la FFF. Lors de la réunion de ce lundi, l’attaquant du PSG aurait été accompagné de Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Didier Deschamps qui ont plaidé pour sa cause.

La polémique avait fait du bruit en mars dernier, elle a été remise au goût du jour en ce mois de septembre. Dans un communiqué publié par l’ AFP , Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne participerait pas aux séances photos prévues ce mardi avec l’équipe de France. L’attaquant du PSG n’a pas apprécié que la convention sur les droits à l’image ne soit pas modifiée, son choix n’a donc pas changé concernant ses activités avec les sponsors des Bleus .

La FFF a rapidement réagi

Dans la soirée, la FFF a réagi. « Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection. La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs », a annoncé la fédération dans un communiqué publié ce lundi.

PSG : Fatigué par la polémique avec Mbappé, Le Graët n'avait plus le choix https://t.co/4YehdmM2Ad pic.twitter.com/dw59sDvUzw — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Lloris, Varane et Deschamps ont soutenu Mbappé