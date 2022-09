Foot - PSG

PSG : Un premier tacle est lâché contre Ekitike

Publié le 21 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Arrivé cet été au PSG, Hugo Ekitike rencontre toutefois certaines difficultés en ce début de saison. En effet, face aux stars offensives que son Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, l’ancien de Reims dispose d’un temps de jeu très faible. Et si le problème venait de lui ? Ancien du PSG, Eric Rabesandratana a fait une sortie remarquée à propos d’Ekitike.

Au sortir d’une belle saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a franchi une incroyable étape dans sa carrière. En effet, l’attaquant a été recruté par le PSG, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un nouveau défi, et quel défi pour celui qui côtoie désormais Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais au milieu de ces stars, se faire une place est compliqué. Ainsi, depuis le début de la saison, le temps de jeu d’Ekitike est minime. De quoi commencer à agacer le principal intéressé ? Certains de ses messages sur les réseaux sociaux ne manquent en tout cas pas d’interpeller.

« Il est jeune, mais… »

Le cas Hugo Ekitike fait ainsi de plus en plus parler. Et au micro de France Bleu , Eric Rabesandratana a lâché un tacle à l’attaquant du PSG, pointant notamment du doigt son comportement. « Il est jeune, mais je trouve que dans le comportement, il ne correspond pas du tout à ce qu'on attend de lui en tant que jeune, et surtout en tant que joueur qui devrait s'imposer au PSG au fil des années », a expliqué l’ancien du PSG.

« Il faut montrer un état d'esprit parfait »