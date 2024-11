Mercato : L’OM a bouclé un transfert surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l’OM a notamment obtenu le prêt de Lilian Brassier en provenance de Brest. Le défenseur sortait d’une très belle saison et a débarqué avec une option d’achat de 11,5M€ qui semble être quasiment obligatoire. Et alors qu’il était très convoité, son choix de rejoindre l’OM a surpris.

Le mercato estival de l'OM aura été très agité. Le club phocéen a notamment recruté 12 nouveaux joueurs, et avait lancé son recrutement en obtenant le prêt de Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois. Un prêt assorti d'une option d'achat estimée à 11,5M€, mais Alexis Czaja, journaliste de Ouest-France, reconnaît qu'il s'agissait d'une petite surprise.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Brassier était très convoité

« Il avait un bon de sortie, donc on savait qu’il allait partir. Chaque année, Brest prévoit le départ d’un joueur majeur, c’est un peu leur modèle économique – même si avec la qualification en Ligue des champions, cela pourrait évoluer. Il avait donc son bon de sortie. D’ailleurs, dès l’hiver dernier, il avait reçu des offres, notamment de Monaco en Ligue 1 qui était très très chaud sur lui. Ça ne s'est pas fait car Monaco voulait un transfert rapide pour pallier les absences en défense liées à la CAN. L'été dernier, des clubs comme Porto, Milan et certaines équipes de Bundesliga se sont également manifestés », rappelle-t-il dans une interview accordée au Phocéen, avant de poursuivre.

«C’était un peu surprenant de le voir choisir Marseille»

« Cependant, le club a décidé de le retenir, et lui-même n’était pas spécialement pressé de partir en milieu de saison. Cet été, il y avait encore des offres de plusieurs clubs, donc c’était un peu surprenant de le voir choisir Marseille, d’autant qu’il n’y avait pas de compétition européenne cette saison-là pour le club. Mais en même temps, ce choix semble logique dans son parcours. Rejoindre un grand club de Ligue 1, c’est un palier supérieur, tout en restant dans un environnement qu’il connaît. C’est un choix réfléchi et intelligent, avec une éventuelle porte ouverte pour l’étranger plus tard. Évidemment, le contexte marseillais est particulier, avec une grosse atmosphère, beaucoup de pression sur les résultats et le niveau de jeu. C’est un vrai pari pour lui, car il va devoir maintenir la dynamique de sa belle saison précédente. C’est un très bon joueur, mais il a besoin d’être en confiance. Sans cela, il pourrait ne pas réussir à exprimer toutes ses qualités », ajoute Alexis Czaja.