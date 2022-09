Foot - PSG

PSG : Ekitike s’impatiente, Galtier lui lâche une grande réponse

Publié le 17 septembre 2022 à 15h00 par La rédaction

Arrivé cet été en prêt avec option d’achat en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike s’intègre au sein du collectif du PSG. Toutefois, le temps de jeu du néo-Parisien est toujours très faible jusqu’à présent. Alors que les messages d’Ekitike sur les réseaux sociaux interpellent, Christophe Galtier a tenu à prévenir son protégé pour la suite de la saison.

Hugo Ekitike est arrivé avec beaucoup de pression sur les épaules. Après une bonne saison du côté du Stade de Reims, le jeune attaquant français a pris la direction du PSG, où il s’est engagé en prêt avec option d’achat, afin de passer un nouveau cap dans sa carrière. Depuis le début de saison, Hugo Ekitike n’a que joué 5 rencontres en Ligue 1 pour un très faible temps de jeu. Le joueur du PSG doit donc prendre son mal en patience, mais les occasions de briller pourraient prochainement arriver.

« C’est un joueur avec un potentiel incroyable »

Ainsi, en conférence de presse, Christophe Galtier a été interpellé sur la situation d’Hugo Ekitike. Et l’entraîneur du PSG a tenu à rassurer son joueur, expliquant : « Ekitike ? C’est un joueur avec un potentiel incroyable. Il découvre ce qu’est le haut niveau. Il a fallu certaines séances pour qu’il trouve ses repères et être en connexion avec l’animation offensive. Il progresse énormément, il est très bon dans les séances. Il a des fourmis, ça le démange. Je lui ai dit que les bonnes périodes vont arriver. Très rapidement, il aura beaucoup plus de temps de jeu ».

