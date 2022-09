Foot - PSG

Campos l'annonce, Galtier pourrait prendre une décision radicale

Publié le 16 septembre 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Le PSG réalisé un excellent début de saison, et le trio Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé y est en grande partie pour quelque chose. Néanmoins, la gestion de ces trois stars n’est pas simple pour Christophe Galtier. Toutefois, Luis Campos fait pleinement confiance à l’entraîneur du PSG et avoue que ce dernier a la situation entièrement sous contrôle.

Sous Christophe Galtier, le PSG semble totalement métamorphosé. Le club de la capitale réalise un excellent début de saison. Les résultats sont au rendez-vous, et la cohésion d’équipe sur le terrain également. Jusqu’à présent, la formation parisienne n’a pas connu la défaite et n’a subi qu’un match nul (contre Monaco). Et les trois stars de Christophe Galtier y sont en grande partie pour quelque chose.

Neymar, Messi et Mbappé sont en grande forme

Le trio réalise un départ canon en ce début de saison. Sous Christophe Galtier, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi affichent une excellente alchimie. Et cela se ressent sur le terrain. Les trois joueurs sont très influents dans le jeu offensif du PSG (5 buts, 8 passes décisions pour Lionel Messi, 10 buts pour Kylian Mbappé, 11 buts et 7 passes décisives pour Neymar). Toutefois, un problème se pose pour Christophe Galtier, qui va devoir gérer les égos des uns et des autres au moment de faire ses choix tactiques.

« Si Galtier peut mettre Neymar, Messi ou Mbappé sur le banc ? Oui, il a été clair »

Néanmoins, Luis Campos a affirmé au micro de Rothen s’enflamme sur RMC que l’entraîneur du PSG avait un contrôle total sur la situation : « Si Galtier peut mettre Neymar, Messi ou Mbappé sur le banc ? Oui, il a été clair. Galtier ne cache pas les problèmes. Il parle des problèmes avec le joueur, directement. Il est en contact. Il est bien capable d’expliquer les règles du jeu. »

«Face au Maccabi Haïfa ? Galtier est intervenu à la mi-temps»