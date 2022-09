Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé par... le clan Haaland

Publié le 16 septembre 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. D'ailleurs, selon Jan-Aage Fjortoft, l'avenir de l'attaquant français pourrait bien se trouver du côté du Real Madrid beaucoup plus tôt que prévu.

Alors que son contrat au PSG s'achevait en juin dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son bail jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Et pourtant, un départ vers le Real Madrid semblait être l'issue la plus probable à son feuilleton. Mais l'attaquant français en a décidé autrement et poursuit donc son aventure au PSG. Mais pour combien de temps ?

Mbappé au Real Madrid dès 2023 ?

Et pour cause, selon Jan-Aage Fjortoft, ancien joueur reconverti dans les médias et très proche de l'entourage d'Erling Haaland, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dès l'été prochain. « Je l'ai dit quand il a signé : il s'est mis d'accord avec le Qatar pour rester à Paris pendant une saison en raison de la Coupe du monde. Puis le Real Madrid l'été prochain », écrit-il sur Twitter .

Dije cuando fichó: - Acordó con Qatar quedarse en París una temporada debido a la Copa del Mundo - luego al Real Madrid el próximo verano https://t.co/wx8yUzm8xm — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) September 13, 2022

Un contrat plus court que prévu ?