Foot - Mercato - OM

OM : Critiqué à l'OM, Igor Tudor fait rêver un cador européen

Publié le 16 septembre 2022 à 09h00 par Pierrick Levallet

En juillet dernier, l’OM a officialisé la venue d’Igor Tudor pour succéder à Jorge Sampaoli. Néanmoins, le Croate ne fait pas encore l’unanimité, notamment à cause de ses choix tactiques. Toutefois, Pablo Longoria continue de lui accorder une confiance sans faille. D’ailleurs, le président de l’OM fait des envieux, notamment chez un cador de Serie A.

Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor est fortement contesté pour ses choix tactiques. Le technicien croate a pris quelques décisions fortes dans le vestiaire, notamment concernant Dimitri Payet. Mais en Ligue des champions, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Après s’être incliné sur la pelouse de Tottenham pour son entrée en lice, l’OM a été défait par l’Eintracht Francfort au Stade Vélodrome ce mardi (0-1). Lors de cette rencontre, les choix d’Igor Tudor ont encore posé problème.

OM : Tudor a commis une grosse erreur, il se fait fracasser https://t.co/7YcOk2tOaL pic.twitter.com/H9xa5LObqW — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Des choix qui ne font pas l’unanimité

Si Dimitri Payet était enfin titulaire, aux côtés de Gerson et d’Alexis Sanchez, Igor Tudor s’était néanmoins passé des services de Mattéo Guendouzi au coup d’envoi. Sauf que les trois premiers n’ont pas su faire la différence. À l’heure de jeu, Igor Tudor a alors choisi de les remplacer pour faire rentrer Cengiz Ünder, Amine Harit et Luis Suarez. Sauf que la sortie d’Alexis Sanchez a surpris, alors que l’OM était mené et qu’une égalisation aurait pu être possible avec le flair du Chilien.

Tudor se justifie

Igor Tudor avait alors tenté de se justifier dans des propos rapportés par Le Phocéen : « J'ai fait les changements parce que je voulais apporter de quelque chose de différent. Ça fait partie du foot. Les trois entrants ont apporté quelque chose de positif. » Le Croate ne fait pas encore l’unanimité. Et il pourrait avoir une belle opportunité dans un autre club.

La Juventus en pince pour Tudor