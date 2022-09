Foot - Mercato - OL

Mercato : Le PSG a l’origine d’un coup de tonnerre en Ligue 1 ?

Publié le 16 septembre 2022 à 05h30 par Thibault Morlain

Privé de Coupe d’Europe cette saison, l’OL se classe actuellement à la 5ème place de Ligue 1. Pour autant, les résultats sont critiqués et c’est Peter Bosz qui se retrouve en première ligne. Le Néerlandais serait-il déjà en danger ? Joue-t-il déjà gros avec la rencontre à venir face au PSG ? L’OL a tenu à faire le point concernant l’avenir de Bosz.

Du côté de l’OL, c’est loin d’être tout rose. En effet, entraîneur des Gones, Peter Bosz fait déjà l’objet de nombreuses critiques. Au point de voir son poste être déjà remis en question ? La pression monte en tout cas, notamment suite à la dernière défaite en Ligue 1 face à l’AS Monaco. Et pour ne rien arranger pour l’OL, c’est le PSG qui va se présenter dimanche en championnat. Une rencontre décisive pour l’avenir de Peter Bosz ?

« On n’est pas là pour faire des coups »

Pour Olympique et Lyonnais , Vincent Ponsot, directeur du football à l’OL, s’est confié sur l’avenir de Peter Bosz. La rencontre face au PSG pourrait-elle alors être la dernière du Néerlandais sur le banc des Gones ? « Les critiques, on les entend, on peut les comprendre. Après nous, on est plus sur des démarches moyen-long terme. On a un objectif qui est clair, on a terminé un cycle de trois ans, on réengage un nouveau cycle et on veut que ce nouveau cycle soit beaucoup plus performant. On a un objectif de performance dans la pérennité. C’est-à-dire qu’on n’est pas là pour faire des coups, des "one-shots", on veut que cette performance se pérennise et c’est tout le modèle du club qui est construit comme ça ».

« On ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose… »