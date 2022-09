Foot - Mercato - OL

OL : Aulas règle déjà un dossier brûlant du moment

Publié le 12 septembre 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OL a enchainé une deuxième défaite de rang dimanche soir sur la pelouse de l’AS Monaco, Peter Bosz a semblé plutôt serein quant à son avenir qui fait déjà couler beaucoup d’encre. Et Jean-Michel Aulas a également affiché un discours rassurant sur l’avenir de l’entraîneur néerlandais. Pour le moment…

Le début de saison n’est pas de tout repos à l’OL. Le club rhodanien pointe actuellement à la 5e place de Ligue 1, et vient d’enchainer deux défaites consécutives sur les pelouses du FC Lorient (3-1) mercredi dernier, puis de l’AS Monaco (2-1) dimanche soir. Un état de forme préoccupant pour l’OL, et Peter Bosz peine encore à trouver la solution miracle pour remettre les Gones sur le droit chemin. Et son avenir sur le banc de l’OL commence d’ailleurs à faire parler…

« Pourquoi je serais sous pression ' »

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre dimanche soir, l’entraîneur de l’OL a évoqué sans détour son avenir : « Si je suis sous pression? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression? Expliquez-moi. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu'eux. Malheureusement on ne l'a pas vu au score mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui », a indiqué Peter Bosz, qui affiche donc une certaine sérénité quant à son avenir sur le banc de l’OL.

Aulas dédramatise aussi

De son côté, même s’il n’évoque pas frontalement le cas Peter Bosz et son avenir à l’OL, le président Jean-Michel Aulas se veut rassurant sur la suite des évènements, et son discours ne laisse paraître aucune volonté de changement d’entraîneur dans l’immédiat : « La défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de cette saison contre une équipe forte mais que nous avons bougée: si nous cadrons mieux nos face-à-face, on gagne largement ce match. Soyons forts dès samedi, on peut remettre les choses en place, l’OL est cinquième », a indiqué le président de l’OL sur Twitter , faisant notamment référence au prochain choc qui attend son équipe.

@OL @vincentduluc la défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de 7 saison contre 1 équipe forte mais que nous avons bougée:si nous cadrons mieux nos face à face on gagne largement ce match.Soyons forts dès samedi on peut remettre ls choses en place l’OL est 5em! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 11, 2022

Le PSG en ligne de mire

En effet, l’OL recevra le PSG dimanche prochain, le genre d’affiche rêvée pour espérer retrouver de la confiance suite à cette période de doutes. Egalement l’occasion pour Peter Bosz d’éventuellement tester une nouvelle formule pour relancer la machine, d’autant qu’en cas de nouvelle défaite, le temps va commence à être compté pour l’entraîneur néerlandais.