Mercato - PSG : Cet été, Kylian Mbappé ne s’est pas trompé

Publié le 12 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé faisait face à un dilemme cornélien pendant toute la saison passée, à savoir quitter le PSG libre de tout contrat pour rejoindre le Real Madrid ou reporter encore un peu son exil de la France en prolongeant son contrat au Paris Saint-Germain. Mbappé a finalement opté pour la deuxième option, la bonne selon Vadim Vasilyev.

Un choix de véritable roi se présentait à Kylian Mbappé. Certes, Liverpool aurait tenté de s’attacher ses services, club que sa mère Fayza Lamari apprécie particulièrement comme le principal intéressé l’a révélé en interview, mais la finale ne s’est pas jouée entre Liverpool et le Real Madrid comme lors de la dernière édition de la Ligue des champions, mais plutôt entre le Real Madrid et le PSG pour une prolongation de contrat.

« En restant ici à Paris, les conditions sont réunies »

Après de longs mois de spéculations, de témoignages et de discussions, Kylian Mbappé prenait la décision de ne pas s’engager en faveur du Real Madrid avec qui il se serait pourtant mis d’accord sur les termes d’un contrat, mais plutôt avec le PSG où il a prolongé son bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, en mai dernier. Un choix judicieux selon Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco comme l’agent de joueurs l’a affirmé à Téléfoot . « En restant ici à Paris, les conditions sont réunies. Il y a quelque chose qui se passe : l'effectif, la direction sportive, le coach. Tout le monde travaille ensemble. Il peut s'inscrire dans l'histoire du club et aussi dans l'histoire mondiale du football ».

Mbappé démarre bien cette saison

Et Vadim Vasilyev semble avoir vu juste. En ce début de saison, Kylian Mbappé a déjà inscrit deux buts en une seule rencontre de Ligue des champions et a trouvé le chemin des filets à sept reprises en Ligue 1.