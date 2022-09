Foot - Mercato - PSG

PSG : Utilisé en plan B après l'échec Skriniar, il valide

Publié le 15 septembre 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Christophe Galtier a été contraint de trouver une solution. Alors que le PSG n'est pas parvenu à attirer un défenseur central cet été, le technicien a décidé de faire reculer Danilo Pereira suite à la blessure et l'absence de Presnel Kimpembe. Après la rencontre face au Maccabi Haïfa ce mercredi soir, le Portugais a évoqué ce changement de position.

Christophe Galtier espérait accueillir un défenseur central cet été. Cela n'a pas été le cas. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Tout au long du mercato, Luis Campos a tenté de recruter Milan Skriniar, mais l'Inter a refusé de céder. L'entraîneur du PSG s'est donc retrouvé dans l'embarras après la blessure de Presnel Kimpembe.

Danilo Pereira replacé en défense centrale

Suite à un tacle mal maîtrisé sur Ivan Cardona, Presnel KImpembe s'est blessé à la cuisse. Il sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Faute de solutions, Christophe Galtier a fait le choix de faire reculer d'un cran Danilo Pereira et de le positionner en défense centrale.

« Je me sens bien, c’est un poste que je connais bien »