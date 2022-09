Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert, Mandanda évoque son retour

Publié le 16 septembre 2022 à 01h15 par Thibault Morlain

Dimanche, l’OM accueille Rennes dans l’un des chocs de Ligue 1. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Steve Mandanda, qui a quitté la Canebière pour la Bretagne. Le retour approche donc pour le portier français qui s’est d’ailleurs confié sur ce futur événement et forcément, ce rendez-vous est déjà dans l’esprit de Mandanda.

Après sa défaite en Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort, l’OM va devoir relever la tête pour gagner à nouveau. Et cela pourra être possible dès dimanche en Ligue 1 avec un choc face à Rennes. Premier ex-aequo, le club phocéen accueille les Bretons, actuellement à la 6ème place en championnat. Un match entre l’OM et Rennes qui donnera l’occasion à Steve Mandanda de retrouver le Vélodrome.

OM : Nouveau coup dur à gérer pour Pablo Longoria https://t.co/cnhmtjZbgL pic.twitter.com/HXW7h3V1ps — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Mandanda a quitté l’OM

En effet, cet été, une page s’est tournée à l’OM. Relégué sur le banc de touche par Pau Lopez, Steve Mandanda ne voulait pas revivre une saison similaire. Ainsi, malgré un contrat jusqu’en 2024, le champion du monde a été libéré et Mandanda s’est envolé pour Rennes afin de retrouver un rôle de numéro 1.

« Un retour particulier pour moi »