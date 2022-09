Foot - Mercato - PSG

PSG : Un proche de Messi ouvre la porte à un retour au FC Barcelone

Publié le 15 septembre 2022 à 22h00 par Bernard Colas

Arrivé au PSG à l’été 2021 après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi dispute sa deuxième saison dans la capitale française et aura bientôt un choix crucial à faire pour son avenir. Libre en juin prochain, l’international argentin serait dans le viseur de son ancien club pour un retour. Un scénario qui plairait à Cesc Fabregas, ami du numéro 30 parisien.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi fait déjà parler de lui pour son avenir. En Catalogne, on affirme en effet que le FC Barcelone garderait un œil sur sa situation, n’excluant pas de rapatrier le septuple Ballon d’Or après son départ mouvementé vers le PSG à l’été 2021. Une offensive que verrait d’un bon œil Cesc Fabregas.

« Messi de retour au Barça ? Ce serait une belle fin »

Ami de Lionel Messi, Cesc Fabregas était aux premières loges lorsque La Pulga a quitté le FC Barcelone il y a plus d’un an à la fin de son contrat. « J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir », déclarait-il en octobre dernier au micro de Prime Vidéo . Depuis, l’Espagnol a quitté l’AS Monaco pour prendre la direction de l’Italie et le club de Côme (Serie B), mais cela ne l’empêche pas de suivre attentivement la situation de son ancien coéquipier.



Invité de RAC1 , Cesc Fabregas a été interrogé sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, l’occasion pour lui d’afficher sa préférence sur ce dossier : « Je ne sais pas si un retour de Messi à Barcelone est possible. Ça peut être une option si le Barça est ouvert à l’idée. Cela ne dépend pas seulement de lui, cela dépend aussi du club. Ce serait une belle fin. »

