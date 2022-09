Foot - OM

OM : Tudor a commis une erreur, il se fait fracasser

Publié le 15 septembre 2022 à 04h15 par Arthur Montagne

Mardi soir, l'OM s'est une nouvelle fois incliné dans un match de Ligue des champions, cette fois-ci au Stade Vélodrome, contre l'Eintracht Francfort (0-1). Après la rencontre, Daniel Riolo pointe clairement du doigt certains choix tactiques d'Igor Tudor, à l'image de la présence de Mattéo Guendouzi sur le banc de touche au coup d'envoi.

Après une défaite initiale sur la pelouse de Tottenham (0-2), l'OM devait réagir mardi soir à l'occasion de la venue de l'Eintracht Francfort. Mais comme trop souvent en Ligue des champions, les Marseillais ont déçu et se sont inclinés au Vélodrome (0-1). Daniel Riolo n'hésite donc pas à pointer du doigt les choix d'Igor Tudor, à commencer par le fait de laisser Mattéo Guendouzi sur le banc pour débuter.

OM : Relancé par Tudor, Payet a tout gâché https://t.co/JKv9QwvHtZ pic.twitter.com/L22VCnyY8M — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«La compo, il faut quand même en dire un mot»

« Tu te dis que si c’est une équipe qui est un tout petit peu plus adroite, elle t’ouvre en deux direct ! Parce que direct elle finit à 2 - 0 la première période tu les revois plus ! La compo, il faut quand même en dire un mot. Normalement, il y a un totem à l'OM, c'est Guendouzi ! Il a manqué quelques chose au milieu de terrain, dans la densité et dans le combat », lance le journaliste au micro de RMC .

Tudor se justifie