Foot - OM

OM : Longoria a dû intervenir pour calmer une polémique

Publié le 13 septembre 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Arrivé en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor n’a pas vraiment vu les joueurs de l’Olympique de Marseille lui dérouler le tapis rouge. Bien au contraire, puisque plusieurs accrochages ont été évoqués, avec des joueurs comme Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Jordan Amavi. Pourtant, Pablo Longoria a sur calmer les choses avant le début de la saison…

Il y a quelques semaines, on n’aurait pas donné cher de la peau d’Igor Tudor. Après une belle expérience à l’Hellas Verona, le Croate s’est confronté à une toute nouvelle réalité en rejoignant l’OM, qui sortait d’une qualification en Ligue des Champions acquise au bout du suspens la saison dernière. Jorge Sampaoli parti, il a du imposer son propre style de jeu et le moins que l’on puisse dire c’est que ça ne s’est pas fait dans la sérénité. Plusieurs petits accrochages ont été évoqués par les médias proches de l’OM et notamment avec des cadres de l’équipe comme Gerson ou encore Mattéo Guendouzi. Côté supporters les choses ne sont pas allées mieux, puisque Tudor a reçu un accueil des plus glacial pour son premier match à domicile, avec un flot de sifflets qui lui a été réservé par le Vélodrome.

Mercato - OM : L'arrivée de Tudor dans le projet McCourt est totalement validée https://t.co/bwY0GVVVuS pic.twitter.com/nbvqhLMm1n — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Tudor, tout est déjà pardonné ?

Interrogé sur ces sifflets, Igor Tudor n’a jamais voulu alimenter la polémique, reconnaissant que les supporters avaient le droit de faire ce qu’ils voulaient. Il a tout de même su se les mettre dans la poche au fil des matchs, puisque force est de constater que sa méthode fonctionne très bien ! L’OM réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire et tutoie le PSG au sommet de la Ligue 1, avec six victoires en sept journées de championnat. Face au LOSC il a même montré une certaine souplesse qu’on ne lui connaissait pas vraiment, en changeant son traditionnel 3-4-1-2 pour un inédit 3-4-3.

Longoria a pris la parole cinq jours avant le début de la Ligue 1

Si tout s’est donc bien passé avec les supporters, la situation a été différente pour les joueurs. Ce mardi, La Provence explique que les tensions étaient vives au mois de juillet, autour d’Igor Tudor. Le groupe marseillais semblait assez sceptique concernant les idées proposées par son nouvel entraineur et les accrochages se seraient vraisemblablement multipliés, avec l’OM qui aurait même craint le pire à un moment. Il a fallu attendre l’intervention de Pablo Longoria pour calmer les choses. D’après les informations du quotidien marseillais, le président de l’OM aurait pris la parole à cinq jours de la reprise du championnat et aurait apaisé les tensions.

« Il a fallu un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, on est tous épanouis »