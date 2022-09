Foot - OM

OM : Igor Tudor dans la tourmente, Pablo Longoria a tranché

Publié le 12 septembre 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 septembre 2022 à 11h30

Sifflé par le public du Vélodrome et dans le collimateur de certains de ses joueurs à son arrivée, Igor Tudor n’a pas connu des débuts simples à l’OM, mais l’entraîneur croate est parvenu à imposer son style et à se faire accepter par son groupe. Une réussite dont est en partie responsable Pablo Longoria, l’un des grands soutiens d’Igor Tudor à Marseille

Dauphin du PSG en Ligue 1 avec le même nombre de points, l’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison. Igor Tudor peut logiquement savourer ces premiers mois concluants dans la cité phocéenne, et le Croate n’a pas caché sa joie dans les travées du Vélodrome samedi après la victoire face au LOSC (2-1) en enlaçant Pablo Longoria, allant jusqu’à faire décoller du sol le président de l’OM. Il faut dire que ce dernier a joué un rôle majeur dans la réussite de l’ancien technicien de l’Hellas Vérone, qui a connu un début d’aventure très mouvementé sur la Canebière.

Les débuts tendus d’Igor Tudor

Très apprécié par Pablo Longoria avant même le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement été choisi par l’Espagnol pour succéder à l’ancien sélectionneur de l’ Albiceleste . Déjà touchés par le départ de Sampaoli, les joueurs de l’OM ont donc dû se faire à la méthode Tudor, loin d’être facile quand on connaît le caractère du Croate, donnant lieu à quelques frictions importantes comme le rappelle ce lundi L’Équipe . Un clash a notamment éclaté dès le mois de juillet entre Gerson et Igor Tudor. Au terme d'une séance d'entraînement lors du stage en Angleterre, les deux hommes ont eu un vif accrochage, un tête contre tête très tendu qui n’est pas le seul mouvement d’humeur à signaler durant l’été mouvementé de l’OM.

Tudor s’est imposé, Longoria n’a jamais douté

Alors que cela a également chauffé avec Jordan Amavi, mis de côté avant d’être prêté à Getafe, Mattéo Guendouzi a lui aussi eu un échange tendu avec Igor Tudor à la mi-temps du match de préparation contre l’AC Milan, des tensions qui n’ont pas fait douter Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta, les principaux soutiens de l’entraîneur en interne. Si plusieurs cadres de l’effectif à l’instar de Dimitri Payet, Valentin Rongier ou encore Mattéo Guendouzi ont fait remonter à la directrice adjointe de la communication Élodie Malatrait le mal-être qui régnait dans le vestiaire à cause d’Igor Tudor, la direction de l’OM a réagi en soutenant le Croate devant les joueurs, un message reçu cinq sur cinq par le groupe.

« Je suis très content de travailler avec lui »