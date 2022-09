Foot - OM

OM : La panique se fait sentir à Marseille

Publié le 13 septembre 2022 à 10h00 par Pierrick Levallet

Cinq jours après les importants débordements à Nice, les supporters allemands feront de nouveau le déplacement en France à l’occasion de la rencontre entre l’OM et l’Eintracht Francfort ce mardi. Les tensions se feraient déjà sentir dans les rues. De ce fait, la Préfecture aurait décidé de renforcer le dispositif de sécurité tout en mettant un plan bien ficelé en place.

Ce mardi, pour la deuxième journée de Ligue des champions, l’OM reçoit l’Eintracht Francfort au Stade Vélodrome. Quelques jours après les importants débordements qui ont eu lieu à Nice en marge de la rencontre en Europa Conference League face à Cologne, les supporters allemands feront de nouveau le déplacement en France. Et comme jeudi dernier, les tensions se feraient déjà sentir dans les rues.

👉 Les marseillais envahissent la ville afin d'éviter que les allemands arrivent. Ça commence à devenir tendu. Force et courage à tous nos soldats !📸 @dvs_steve#TeamOM | #OMFrancfort pic.twitter.com/aGXReAYd9i — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) September 12, 2022

Déjà 8 arrestations depuis ce lundi soir

Comme le rapporte RMC Sport , le climat était déjà tendu ce lundi soir en marge de la rencontre entre l’OM et l’Eintracht Francfort ce mardi. Afin d’éviter des heurts entre supporters au cours de la soirée, la Préfecture des Bouches du Rhône a déployé près de 400 policiers dans les rues. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs procédé à quelques arrestations. Le bilan est grimpé à huit côté marseillais et allemand. Des interpellations « pour différents faits de violence, d’outrage et de port d’armes prohibés » à en croire la préfète Frédérique Camilleri au micro de France Info .

«Il faudra faire preuve vigilance»

« C’est un match à risque en raison de l’affluence. On pense que le stade sera complet avec 60.000 Marseillais et 3.300 Allemands qui auront des billets, plus plusieurs milliers - sans doute 5.000 - qui n’auront pas de billets mais feront le déplacement jusqu’à Marseille avec, parmi eux, 300 à 500 ultras. Il faudra faire preuve vigilance » a ensuite ajouté Frédérique Camilleri. Le dispositif de sécurité a d’ailleurs été revu à la hausse. Alors que 600 policiers et gendarmes étaient initialement prévus, ils seront finalement 1000 à être mobilisés.

«Ceux qui n'ont pas de billets sont invités à rester en dehors du centre-ville»