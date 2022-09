Foot - PSG

Après le chaos, le PSG doit faire face à une énorme polémique

Publié le 9 septembre 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Ce jeudi soir, la rencontre entre l’OGC Nice et Cologne en Europa Conference League a été perturbée par d’importants débordements de supporters. Parmi les fans allemands, certains membres du groupe Supras Auteuil ont été identifiés. Le PSG se retrouve donc mêlé indirectement à cette affaire. Et le club de la capitale n’a pas attendu bien longtemps avant de sortir du silence.

Décidément, l’entrée en lice des clubs français en Coupe d’Europe ne se fait pas sans encombre. Après l’OM ce mercredi, l’OGC Nice a également souffert d’importants débordements de supporters pour son premier match en Europa Conference League face à Cologne. Malgré l’ampleur des incidents, la rencontre a tout de même eu lieu et s’est soldée par un match nul (1-1). Au lendemain de ces événements, l’UEFA a ouvert une procédure. Par ailleurs, le PSG pourrait bien se retrouver lier à cette polémique. En effet, certains membres du groupe Supras Auteuil étaient présents parmi les supporters allemands ce jeudi soir. Jean-Pierre Rivère n’a alors pas manqué de charger ces derniers.

«Ces gens-là, les hooligans, n’ont rien à faire dans un stade de football ni autour»

« Le constat que je fais, c’est qu’en terme de sécurité, si le stade est sectorisé, on sécurise un peu mieux les choses. Si on met trois fois plus de stadiers, on peut sécuriser un peu plus. Mais à un moment, il y a un constat: Il y a des ultras et des hooligans. Ces gens-là, les hooligans, n’ont rien à faire dans un stade de football ni autour. D’autant plus que ce sont des gens qui, je pense, n’en sont pas à leur première affaire. Je parle notamment de certains Parisiens. Il faut qu’on trouve une solution pour que ces gens ne s’approchent plus d’un stade. Un stade ce n’est pas un défouloir, ce n’est pas un lieu de combat, c’est un lieu de partage et de sport. On en est très, très loin » a pesté le président de l’OGC Nice en conférence de presse.

Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2022

Le PSG sort du silence...

Le PSG a alors immédiatement réagi. Afin d’éviter toute implication même indirecte, le club de la capitale a condamné dans un communiqué les violences qui ont eu lieu à Nice. « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne. Depuis plus d’une dizaine d’années, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus engagés pour éradiquer la violence dans les stades de football » peut-on lire.

... Et se dédouane de toute responsabilité concernant le groupe Supras Auteuil