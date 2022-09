Foot - OM

OM : Nouvelle polémique à gérer pour le projet McCourt

Publié le 8 septembre 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 8 septembre 2022 à 13h39

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’OM n’a pas connu une soirée très réussie ce mercredi soir. Défaits par Tottenham (2-0), les hommes d’Igor Tudor ont surtout vu les supporters marseillais envenimer la situation dans les tribunes. D’importants débordements auraient eu lieu et le club phocéen pourrait risquer gros auprès de l’UEFA.

Ce mercredi soir, l’OM n’a pas connu une entrée en lice très réussie en Ligue des champions. Les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés sur la pelouse de Tottenham (2-0) après deux buts signés Richarlison. En tribune, les choses ont commencé à dégénérer. Quelques débordements de supporters ont eu lieu entre les fans de l’OM et de Tottenham. D’ailleurs, certains ont eu affaire aux forces de l’ordre.

Des supporters marseillais arrêtés après la rencontre face à Tottenham

Comme le rapporte The Athletic , cinq supporters marseillais ont été arrêtés ce mercredi soir suite aux débordements à la fin du match entre l’OM et Tottenham en Ligue des champions. « Les arrestations concernaient diverses infractions, notamment les armes offensives, la bagarre, l'ivresse, le désordre et la drogue, toutes les personnes arrêtées seraient des supporters de l'équipe visiteuse. Pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un policier a été blessé lors d'une arrestation et a subi une fracture de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l'ordre » a d’ailleurs confirmé la police britannique via un communiqué.

Les supporters de l’OM accusés d’homophobie

Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi, l’association Rouge Direct a dénoncé des actes homophobes commis par les supporters de l’OM. « L’homophobie dans le football s’est de nouveau illustrée de manière violente et répugnante hier soir au Tottenham Hotspur Stadium. […] Les clubs de Ligue 1, comme l’OM, bénéficient d’une impunité inadmissible quand des actes homophobes ont lieu dans leurs stades ou quand ils sont commis, comme hier, par leurs supporters dans les stades où ils sont accueillis » explique l’organisme dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et relayé par RMC Sport . Ce n’est pas la première fois que les supporters de l’OM sont accusés de tels actes. Et le club phocéen risquerait très gros.

L’OM risque très gros