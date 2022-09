Foot - Mercato - OM

Voilà les sept joueurs qui ont joué pour l’OM et Tottenham

Publié le 8 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Pour la première fois de l'histoire, l'OM et Tottenham s'affrontaient sur la scène européenne. Entre les deux clubs, le passé est donc très discret puisque seulement sept joueurs ont côtoyé le vestiaire des Spurs ainsi que celui du Vélodrome. Le 10 Sport vous propose de découvrir ces joueurs qui ont joué à l'OM et à Tottenham.

Mardi soir, le PSG et la Juventus se retrouvaient pour la première fois depuis 25 ans, et ne s'étaient même jamais affrontés en Ligue des Champions. Et mercredi soir, l'autre club français engageait en C1 célébrait une grande première son histoire. En effet, alors que l'OM a déjà croisé huit clubs anglais dans son histoire sur la scène européenne : trois fois Liverpool, deux fois Arsenal, Chelsea et Manchester United, une fois Southampton, Newcastle, Bolton et Manchester City. Mais jamais Tottenham. C'était donc une grande première pour les deux clubs, et seulement sept joueurs ont évolué au cours de leur carrière à la fois à l'OM et à Tottenham.

Waddle et Gallas les précurseurs

Le premier d'entre eux et une légende de l'OM, l'un des Anglais les plus célèbres de l'histoire de la Ligue 1 à savoir Chris Waddle. Le milieu de terrain britannique rejoint effectivement Tottenham en 1985 où il va taper dans l'oeil du grand OM qui le recrutera durant l'été 1989. En trois saisons à Marseille, Chris Waddle disputera 137 rencontres pour le joli total de 27 buts et 36 passes décisives. Il en profitera également pour remporter trois fois le championnat de France. Deuxième joueur de l'histoire à avoir évolué pour les deux clubs : William Gallas. Le défenseur central français va exploser à l'OM, où il débarque en 1997 avant de s'envoler pour la Premier League pour une très jolis carrière de l'autre côté de la Manche. William Gallas va évoluer dans les trois plus grands clubs londoniens, à savoir Chelsea, puis Arsenal et donc Tottenham où il signe en 2010 en provenance de l'ennemi juré. Chez les Spurs il prendra part à 78 rencontres entre 2010 et 2013 avant de terminer sa carrière en Australie à Perth.

Dalmat et Mido, les espoirs déchus

Néanmoins, d'autres joueurs ont moins marqué les esprits dans les deux clubs à l'image d'un certain Stéphane Dalmat. Pourtant présenté comme un grand espoir du football français lorsqu'il rejoint l'OM en 1999 pour plus de 10M€, le milieu de terrain va rapidement se perdre en route et enchainer les échecs. Après des passages aussi peu concluants au PSG et à l'Inter Milan, Stéphane Dalmat est prêté à Tottenham en 2003 où il disputera 28 rencontres sans être conservé. En 2003, c'est un autre grand espoir du football qui débarque à l'OM à savoir Ahmed Hossam Mido. Recruté pour 6M€ en provenance de l'Ajax Amsterdam, l'international égyptien est la grande star du mercato marseillais cet été-là. Néanmoins, il passera sa saison dans l'ombre d'un certain Didier Drogba. Durant le reste de sa carrière, Mido ne parviendra d'ailleurs jamais à atteindre le niveau qui lui était prédit. Prêté à Tottenham lors de la saison 2005/2006, il y serait transféré définitivement l'été suivant avant de connaître un nouveau transfert, cette fois-ci vers Middlesbrough.

Nkoudou, N'Jie et Lopez les plus récents