Foot - PSG

PSG : Entre Neymar et Mbappé, Lionel Messi a tranché

Publié le 8 septembre 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Arrivé il y a désormais plus d’un an, Lionel Messi a vu le Paris Saint-Germain totalement changer cet été, avec une place de choix offerte à Kylian Mbappé. Ce dernier semble être devenu le véritable pilier du projet de QSI et l'Argentin semble l’avoir compris, même si les choses pourraient bien bouger à l’avenir.

Comme souvent, le PSG doit faire face à des guerres intestines. Cette fois, ce sont deux des trois plus grandes stars du club qui s’opposeraient, avec Kylian Mbappé d’un côté et Neymar de l’autre.

Mercato - PSG : Les vérités de Neymar sur l’arrivée de Galtier https://t.co/1oXtP2kGO4 pic.twitter.com/DJKZcVAi3v — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Neymar de plus en plus agacé ?

L’Equipe a fait plusieurs révélations ce jeudi, décrivant un clan Neymar clairement agacé par les nouveaux privilèges concédés par le PSG à Kylian Mbappé. Pas question pour le Brésilien d’envenimer les choses toutefois, même si son agacement est bien visible.

Messi se met au service de Mbappé